Video Yaşam Perde için gittiği evde keşif yapmış | Video

Perde için gittiği evde keşif yapmış | Video

Perde için gittiği evde keşif yapmış | Video
30.12.2020 | 10:38

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Fatih'te, kendilerini polis diye tanıtıp evine girdikleri Tunuslu çifti gasp eden 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden İbrahim A.'nın bir perdecide çalıştığı ve daha önce perde takmak amacıyla gittiği çiftin evinde keşif yaptığı ortaya çıktı. Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanan ve adliyeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Fatih'te, kendilerini polis diye tanıtıp evine girdikleri Tunuslu çifti gasp eden 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden İbrahim A.'nın bir perdecide çalıştığı ve daha önce perde takmak amacıyla gittiği çiftin evinde keşif yaptığı ortaya çıktı. Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanan ve adliyeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul'un Fatih ilçesine bağlı Molla Gürani Mahallesi'nde 30 Kasım tarihinde yaşanan olay iddiaya göre şöyle gerçekleşti: Perdeci dükkânında çalıştığı öğrenilen İbrahim A. (26), perde siparişi veren Oussama (32) ve İbtıssem (31) çiftinin evine geldi. Perde takmak için geldiği evin bütün odaların gezerek keşif yapan şüpheli İbrahim A., işini bitirdikten sonra dükkanına geri döndü.

Tunuslu çiftin evine giren ve keşif yapan İbrahim A., gözüne kestirdiği değerli eşyaları çalmak için durumu arkadaşlarına bildirdi. Kısa süre içerisinde 4 kişilik bir grup oluşturan şüpheliler, Tunuslu çiftin evine doğru yola koyuldu. Şüphelilerden Volkan A. (23), etrafı kolaçan etmek için evin önünde beklerken; Cengiz Ç. (22), Zeynal B. (21) ve İbrahim A. ise çiftin dairesine çıktı. Evin zilini çalan şüpheliler, kapıyı açan Oussama'ya "Biz polisiz, evde arama yapacağız" diyerek içeri girmeye çalıştı.

SİLAH KABZASIYLA BAŞINDAN YARALADILAR

Kendilerine engel olmaya çalışan Oussama'yı silah kabzası ile başından yaralayan şüpheliler, İbrahim A.'nın daha önceden belirlediği odalara girerek değerli eşyaları toplamaya başladı. Çifte ait iki bin 300 lirayı ve birtakım ziynet eşyasını gasbeden saldırganlar, olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

EŞ ZAMANLI OPERASYONLA YAKALANDILAR

Tunuslu çiftin durumu polise bildirmesiyle hemen harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri olay yerine gelerek konu hakkında çalışma başlattı. Şüphelilerden Volkan A.'yı kısa süre içerisinde olay yerine yakın bir yerde yakalayan polis, kayıplara karışan Cengiz Ç., Zeynal B. ve İbrahim A.'yı da yakalamak için çevrede bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Kimlikleri tespit edilen şüpheliler adreslerine düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin evinde yapılan aramalarda bulunan 2 adet ruhsatsız silaha da el konuldu.

TUTUKLANDILAR

Gözaltına alınan şüphelilerin farklı suçlardan birçok kaydının olduğu Cengiz Ç.'nin polis tarafından aranmasının bulunduğu ortaya çıktı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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