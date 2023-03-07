Perdeleme yöntemiyle masadaki cep telefonunu çaldılar | Video
Beyoğlu'nda bir eğlence mekanında müşteri gibi oturan iki kadın hırsız, masadaki cep telefonu ve 150 lirayı perdeleme yöntemiyle çaldı. Güvenlik kamerası tarafından görüntülenen kuzen hırsızlar, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Muhtar Mahallesi'ndeki bir otobüs durağında yakalandı. Yapılan araştırmalarda diğer şüpheli R.L. isimli şahsın H.H.'nin kuzeni olduğu ve Fatih ilçesi
Zeyrek Mahallesi'ndeki bir suit otelde kaldığı belirlendi. Aynı gün otelde gerçekleştirilen denetimde şüpheli şahıs da yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çalıntı cep telefonu ve para da ele geçirilerek sahibine teslim edilmek üzere muhafaza altına alındı. Gözaltına alınan iki kadın, sevk edildikleri adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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