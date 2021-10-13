Peru'da bıçak bağlanan drone ile güvercin kurtarma operasyonu

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Peru'nun başkenti Lima'da bacağındaki ip nedeniyle elektrik teline asılı kalan güvercin, polis tarafından drone kullanılarak kurtarıldı.
Peru'da ilginç bir kurtarma operasyonu gerçekleştirildi. Başkent Lima'da bacağındaki ip yüzünden elektrik teline asılı kalan güvercinin yardımına polis yetişti. Polisler küçük bir bıçağı drone'a bantladı ve güvercine doğru uçurdu. İpi bıçakla kesen polisler, güvercini özgürlüğüne kavuşturdu. Güvercin asılı kaldığı yerden yara almadan kurtulurken, bacağındaki ip yüzünden yere indi. Yardımsever polisler güvercini bacağındaki ipten de kurtararak veterinere götürdü.