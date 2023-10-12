'Pes' dedirten görüntü! Bozulan bir otomobili çekmek için çocuğu halat gibi kullandılar | Video 12.10.2023 | 09:16 Adana’nın Kozan ilçesinde bozulan bir otomobili çekmek için halat bulamayan şahısların bir çocuğu halat gibi kullanması anbean görüntülendi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Remzi Oğuz Arık Bulvarında bir otomobil bozuldu. Bozulan otomobilin yardımına arkadaşı yardım etmek için geldi. Ancak iki otomobilde de halat olmayınca pes dedirten görüntüler ortaya çıktı. Bir çocuk iki otomobilin arasına geçerek halat görevi gördü. Çocuğun iki otomobilin arasında ölüm tehlikesine rağmen halat görevi görmesi anbean çevredeki vatandaşlar tarafından görüntülendi.