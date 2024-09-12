Video Yaşam Pes dedirten görüntü kamerada: Önlerinde metrelerce savrulan motosikletliyi adeta görmezden geldiler | Video
Pes dedirten görüntü kamerada: Önlerinde metrelerce savrulan motosikletliyi adeta görmezden geldiler | Video

Pes dedirten görüntü kamerada: Önlerinde metrelerce savrulan motosikletliyi adeta görmezden geldiler | Video

12.09.2024 | 09:58

Hatay'ın İskenderun ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü yaralanırken, arkadan gelen 2 aracın sürücüsünün yaralı vatandaşı görmezden gelmesiyse pes dedirtti.

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Kaza, İskenderun ilçesi Denizciler mahallesi E5 karayolu üzerinde meydana geldi. İskenderun ilçesinden Sarıseki yolu üzerinde seyir halinde olan motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi. Kazada motosikletin sürücüsü yere savruldu. Hafif şekilde yaralanan motosikletlinin yere savrulduğu anlar kameraya yansıdı. Görüntülerde; kazanın ardından arkadan gelen 2 aracın sürücüsünün yolun ortasındaki yaralı sürücüyü görmezden gelmesiyse pes dedirtti.
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