Video Yaşam Pes dedirten hırsızlık! Dondurma dolabının altındaki ızgarayı çaldılar | Video
Pes dedirten hırsızlık! Dondurma dolabının altındaki ızgarayı çaldılar | Video

Pes dedirten hırsızlık! Dondurma dolabının altındaki ızgarayı çaldılar | Video

11.12.2022 | 09:43

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Küçükçekmece’de, kimliği belirsiz iki kişi dondurma dolabının altındaki ızgarayı çaldı. İlginç hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, geçtiğimiz Perşembe günü sabah saatlerinde Küçükçekmece Gültepe Mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz iki kişi pastane önüne gelerek etrafı kontrol etti. Kimsenin olmadığını fark edince dondurma dolabının altında basamak olarak kullanılan demir ızgarayı çıkardı. Şüpheliler, daha sonra 500 TL değerinde olan demir ızgarayı çalıp kayıplara karıştı. Sabah iş yerini açan iş yeri sahibi Mesut Al, ızgaranın olmadığını fark etti. Güvenlik kamerasını inceleyen Al, iki şahsın ızgarayı çaldığını gördü. Bunun üzerine polise haber verdi. Yapılan incelemenin ardından polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Hırsızların dondurma dolabının altındaki demir ızgarayı çaldıkları anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
İlk defa böyle bir hırsızlık gördüğünü anlatan iş yeri sahibi Mesut Al, "Dolabımızın etrafından büyük bir basamak ızgaramız vardı. Onu saat 05.00-06.00 aralarında gelen hırsızlar alıyorlar. Baya büyük olduğu için önce inceleme yapıyorlar. Ondan sonra gelip, basamağımızı çalıp tekrar gidiyorlar. İki kişiydiler, ilk önce göz gezdiriyorlar sonra alıp kaçıyorlar. Büyük bir şey olduğu için 450-500 TL civarında bir ürün. Valla ilk defa böyle bir hırsızlık görüyorum, insanlar ne olmuş, ne hale gelmiş bilmiyorum. Onu da boş verdim camların arasındaki alüminyumu bile çalmışlar" şeklinde konuştu.

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