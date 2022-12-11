Pes dedirten hırsızlık! Dondurma dolabının altındaki ızgarayı çaldılar | Video

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Küçükçekmece’de, kimliği belirsiz iki kişi dondurma dolabının altındaki ızgarayı çaldı. İlginç hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.
İlk defa böyle bir hırsızlık gördüğünü anlatan iş yeri sahibi Mesut Al, "Dolabımızın etrafından büyük bir basamak ızgaramız vardı. Onu saat 05.00-06.00 aralarında gelen hırsızlar alıyorlar. Baya büyük olduğu için önce inceleme yapıyorlar. Ondan sonra gelip, basamağımızı çalıp tekrar gidiyorlar. İki kişiydiler, ilk önce göz gezdiriyorlar sonra alıp kaçıyorlar. Büyük bir şey olduğu için 450-500 TL civarında bir ürün. Valla ilk defa böyle bir hırsızlık görüyorum, insanlar ne olmuş, ne hale gelmiş bilmiyorum. Onu da boş verdim camların arasındaki alüminyumu bile çalmışlar" şeklinde konuştu.