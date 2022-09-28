Video Yaşam Pes dedirten maganda dehşeti! 13 aylık bebeğin başına yorgun mermi isabet etti | Video
Pes dedirten maganda dehşeti! 13 aylık bebeğin başına yorgun mermi isabet etti | Video

Pes dedirten maganda dehşeti! 13 aylık bebeğin başına yorgun mermi isabet etti | Video

28.09.2022 | 13:44

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Pes dedirten maganda dehşeti! 13 aylık bebeğin başına yorgun mermi isabet etti | Video 01:59
Pes dedirten maganda dehşeti! 13 aylık bebeğin başına yorgun mermi isabet etti | Video 28.09.2022 | 13:44
Çerkezköy’de hortum! Bazı fabrikalar zarar gördü | Video 01:37
Çerkezköy'de hortum! Bazı fabrikalar zarar gördü | Video 28.09.2022 | 14:06
Derin dondurucuda bulunan Lina Nazlı’nın cesedini önce yakmak istemişler | Video 02:16
Derin dondurucuda bulunan Lina Nazlı'nın cesedini önce yakmak istemişler | Video 28.09.2022 | 13:44
Kayseri’de hacker çetesine operasyon! Hesap çalıp aktif ederek dolandırdılar | Video 00:58
Kayseri’de hacker çetesine operasyon! Hesap çalıp aktif ederek dolandırdılar | Video 28.09.2022 | 13:52
Ataşehir’de silah imalathanesine baskın | Video 02:01
Ataşehir'de silah imalathanesine baskın | Video 28.09.2022 | 11:59
Kod adları Mısırcı Dede! “Popcorn” kutularında uyuşturucu satıyorlardı | Video 00:45
Kod adları Mısırcı Dede! “Popcorn” kutularında uyuşturucu satıyorlardı | Video 28.09.2022 | 11:47
Ankara’da dev sahte içki operasyonu! Patroniçe hepsini eğlence mekanlarına satıyormuş | Video 00:39
Ankara'da dev sahte içki operasyonu! Patroniçe hepsini eğlence mekanlarına satıyormuş | Video 28.09.2022 | 11:47
Karısını öldürüp kaçan adamı özel ekip yakaladı! 3 aydır kulübede yaşıyormuş | Video 00:41
Karısını öldürüp kaçan adamı özel ekip yakaladı! 3 aydır kulübede yaşıyormuş | Video 28.09.2022 | 11:09
Müşterinin almadığı fişi çöpe attı, tekme tokat böyle dayak yedi | Video 01:10
Müşterinin almadığı fişi çöpe attı, tekme tokat böyle dayak yedi | Video 28.09.2022 | 11:11
Sancaktepe’de İETT krizi! Uzun süre durakta bekleyen vatandaşlar otobüsün önünü kesti | Video 00:29
Sancaktepe’de İETT krizi! Uzun süre durakta bekleyen vatandaşlar otobüsün önünü kesti | Video 28.09.2022 | 10:04
Esenyurt’ta oğlunu döven gençleri döner bıçağı ile kovaladı | Video 01:12
Esenyurt'ta oğlunu döven gençleri döner bıçağı ile kovaladı | Video 28.09.2022 | 09:38
500 yıllık Hüsrevpaşa Hamamı eski ihtişamına kavuşuyor | Video 03:23
500 yıllık Hüsrevpaşa Hamamı eski ihtişamına kavuşuyor | Video 28.09.2022 | 09:38
Tekirdağ’da çiftlik evine uyuşturucu operasyonu: 9,2 kilo esrar ele geçirildi, 4 kişi tutuklandı | Video 01:12
Tekirdağ’da çiftlik evine uyuşturucu operasyonu: 9,2 kilo esrar ele geçirildi, 4 kişi tutuklandı | Video 28.09.2022 | 09:38
Halay çekenleri kurtarmak isterken tente üzerine düşen adam yaralandı | Video 01:15
Halay çekenleri kurtarmak isterken tente üzerine düşen adam yaralandı | Video 28.09.2022 | 09:38
Köpeğine eziyet eden şahıs gözaltına alındı | Video 00:23
Köpeğine eziyet eden şahıs gözaltına alındı | Video 28.09.2022 | 09:15
İzmir’de polisleri sürükleyerek uygulamadan kaçan alkollü sürücü dehşet saçtı | Video 01:55
İzmir’de polisleri sürükleyerek uygulamadan kaçan alkollü sürücü dehşet saçtı | Video 28.09.2022 | 09:11
Meksika’daki Popocatepetl Yanardağı’nda son 24 saatte 2 patlama | Video 01:06
Meksika'daki Popocatepetl Yanardağı’nda son 24 saatte 2 patlama | Video 28.09.2022 | 08:46
Mersin’de kahraman polis, teröristi böyle etkisiz hale getirdi | Video 01:02
Mersin’de kahraman polis, teröristi böyle etkisiz hale getirdi | Video 28.09.2022 | 08:46
Ian Kasırgası Küba’yı vurdu: 850 bin kişi elektriksiz kaldı | Video 03:44
Ian Kasırgası Küba’yı vurdu: 850 bin kişi elektriksiz kaldı | Video 28.09.2022 | 00:31
Meksika’da 17 katlı binada yangın: 150 kişi tahliye edildi | Video 01:42
Meksika’da 17 katlı binada yangın: 150 kişi tahliye edildi | Video 27.09.2022 | 23:44

Gaziantep’te bir binanın bahçesinde bebek arabasıyla gezdirilen 13 aylık Kaan Taş’ın başına yorgun mermi isabet etti.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Fıstıklık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre yaşadıkları sitede ablası tarafından bahçede bebek arabasıyla gezdirilen 13 aylık Kaan bebeğin başına henüz bilinmeyen bir yerden gelen maganda kurşunu isabet etti. Bebeğin başından kan geldiğini gören aile bebeği hemen hastaneye kaldırdı. Başına kurşun isabet ettiği belirlenen bebek yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Bebeğin cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.

"İNSAN CANI BU KADAR UCUZ OLAMAZ"
Bebeğin amcası Mehmet Emin Taş insan canının bu kadar kolay olmaması gerektiğini belirterek suçluların yakalanmasını istedi. Taş, "Bebeğin ablaları bebek arabasında sitenin oyun bahçesinde gezdiriyor. O an bebeğin hareketsiz kaldığını fark etmişler. Bebeği kaldırdıklarında başından kan aktığını görüyorlar. Hemen orada bulunan bir arkadaş onu hastaneye getiriyor. Kurşun beynini parçalamış insan canı bu kadar kolay olamaz. Yetkililerden bunu yapanların bir an önce yakalanıp gerekli cezaya çarptırılmasını istiyoruz" diye konuştu.

13 aylık Kaan bebeğin Adıyaman'ın Besni ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi. Soruşturma başlatan polis, silahı ateşleyen kişinin tespit edilmesi için çalışma başlattı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA