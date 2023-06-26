“Pes” dedirten olay… 5 bin dolara sahte ABD ehliyeti sattı | Video 26.06.2023 | 13:54 İstanbul'da bir kişi; Amerika'da kullanılan ehliyetlerin sahtelerini imal etti ve ehliyetleri Amerika'da yaşayan veya oturum izni bulunan yerli veya yabancı kişilere beş bin dolara sattı. VİDEO DEVAM EDİYOR

"Sahtecilik" operasyonunu İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri düzenledi. S.O. isimli bir kişinin; Amerika'da yaşayan veya oturum izni bulunan yerli veya yabancı kişilere 5 bin dolar karşılığında Amerika'da kullanılan ehliyetlerin sahtelerini düzenlediği tespit edildi.

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri'nin tespitlerine ve iddialara göre; sistemli bir şekilde sahte ehliyet imal eden S.O., çok sayıda kişiye sahte ehliyetleri satarak yüklü miktarda haksız kazanç sağladı.

S.O., İstanbul'un Büyükçekmece İlçesi'nde bulunan ikamet adresine düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

ÇOK SAYIDA SAHTE EHLİYET BULUNDU

Kart basım makinesiyle seri imalat yaptığı tespit edilen S.O.'ya yardım ettiği saptanan bir kişi daha yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan detaylı aramalarda farklı kişiler adına düzenlenmiş çok sayıda sahte ehliyet, çok sayıda boş ehliyet kartı, dijital materyaller, bir adet kart basım cihazı, bir fotokopi makinesi ve sahte sürücü belgesi imalatında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.O. tutuklanarak cezaevine yerleştirildi. İkinci şüpheli ise "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

