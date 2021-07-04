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Pes dedirten olay kamerada: Komşusuna ait otomobili defalarca çizdi

Pes dedirten olay kamerada: Komşusuna ait otomobili defalarca çizdi
04.07.2021 | 14:54

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Gaziantep’te yaşayan Emel Kont’un 400 bin liraya satın aldığı sıfır otomobiline bilinçli olarak 2 defa çizik atan komşusu Aysun B. güvenlik kamerasına yakalandı. “Ev alma, komşu al” sözünün boşuna söylenmediğini belirten Kont, böyle bir insanın komşusu olmasından büyük rahatsızlık duyduğunu söyledi.

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Gaziantep'te yaşayan 2 çocuk annesi Emel Kont, 400 bin liraya satın aldığı sıfır otomobilinin belirli kısımlarında derin çizikler oluştuğunu fark etti. Oluşan derin çiziklerin nedenini öğrenebilmek için araştırmaya başlayan Kont, çiziklerin nasıl olduğunu öğrendiğinde büyük bir şok yaşadı. Aracını park ettiği garajın güvenlik kamera görüntülerini inceleyen Kont, araçtaki çizikleri alt komşusu olan özel bir bankada müdür yardımcılığı yapan Aysun B.'nin bilinçli olarak yaptığını tespit etti. Güvenlik kamera görüntülerini delil göstererek komşusu hakkında Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunan Kont, dişinden tırnağından arttırarak satın aldığı aracına yapılanın cezasız kalmaması gerektiğini söyledi.

SIFIR ARACA 2 DEFA ÇİZİK ATIYOR
Kont'un alt komşusu olan Aysun B.'nin otomobili bilinçli olarak çizdiği anlar garajın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Güvenlik kamera görüntülerinde sabah işe gitmek için evden çıkan Aysun B.'nin Kont'un aracının yanından geçerken elinde tuttuğu metal bir cisimle aracı çizdiği anlar yer alıyor. Akşam saatlerinde evine dönen Aysun B.'nin Kont'a ait araca ikinci defa metal cisimle çizik atması güvenlik kamerasına yansıyor.

"OTOMOBİLİ DİŞİMDEN TIRNAĞIMDAN ARTTIRARAK SATIN ALDIM"
Otomobili büyük zorlukla kazandığından arttırdığıyla satın alabildiğini vurgulayan Kont, hiçbir şeyin kolay elde edilmediğini söyledi. Yaşanan duruma çok şaşırdığını, komşusunun kasıt olarak yaptığı harekete anlam veremediğini dile getiren Kont, "Sabah alışveriş yapmak için markete gidecektim. Bahçeye indim. O esnada arka çamurluk kısmında çizik olduğunu fark ettim. Başta garajda olmuş olabileceğini düşünmedim. Önceden farklı bir yerde olmuştur diye düşündüm. Daha sonra çocuklarla akşamüzeri tekrar bahçeye indiğimde aracın farklı yerlerinde de çizikler olduğunu gördüm. Yani çok şaşırdım. Çünkü bir yere gitmemiştim. Bir yere gitmezken araçta neden çiziklerin olduğunu sorguladım. Güvenlik kamerası görüntülerini izlemek istedim. Görüntüleri izlediğimde alt komşum olan kişinin sabah ve akşam olmak üzere aracımı iki kez çizdiğini fark ettim. Bu görüntülerle karakola gidip şikayetçi oldum. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundum" ifadelerini kullandı.

"ATALARIMIZ 'EV ALMA KOMŞU AL' DİYE BOŞUNA DEMEMİŞ"
Suç duyurusunda bulunmasının üzerinden 2 ay geçmesine rağmen herhangi bir gelişme olmadığını ifade eden Kont, suçlu şahsın hiçbir ceza almadan elini kolunu sallayarak gezdiğini belirtti. Olayın ardından kendisini tahrik etmek için balkon aracının üzerine çiğ yumurta atıldığını paylaşan Kont, "Bu kişinin cezalandırılmasını istiyorum. Çünkü her gün bu tarz olaylar yaşanıyor. Bu şahıs cezasını çekerse en azından başkaları böyle şeyleri yapmaya cesaret edemez. Arabamı çizen şahıs apartmandaki komşuların faturalarına zarar veriyor. Faturaları yırtıyor. Garaja girerken çocukların üzerine araç sürüyor. Kişilere zarar verdiğini görüyorum ve biliyorum ancak kamera kaydı olan tek olay aracımın çizmesidir. Atalarımız 'Ev alma komşu al' diye boşuna dememiş. Bu olay benim başıma geldi. İnanın şuanda apartmanda böyle bir insanla oturmak beni çok rahatsız ediyor" diye konuştu.

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