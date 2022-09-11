Video Yaşam Peş peşe evleri soymuştu! Kısa sürede yakalandı | Video
Peş peşe evleri soymuştu! Kısa sürede yakalandı | Video

Peş peşe evleri soymuştu! Kısa sürede yakalandı | Video

11.09.2022 | 13:43

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Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; peş peşe dört adrese girerek 11 cep telefonu, yedi bin lira nakit para, iki dizüstü bilgisayar ve bir kol saati çalan hırsızı kısa süre içerisinde yakaladı.

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İstanbul'da O.K. isimli bir kişi; son iki aylık sürede Bağcılar İlçesi'nde bulunan dört adrese girerek 11 adet cep telefonu, yedi bin lira nakit para, iki dizüstü bilgisayar ve bir kol saati çaldı. Güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; açık kimliğini tespit ettikleri O.K. isimli hırsızı kısa süre içerisinde yakaladı. Benzer suçlardan toplamda 34 suç kaydı bulunan ve "Evden Hırsızlık" suçundan adliyeye sevk edilen O.K. tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.

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