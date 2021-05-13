Petek Dinçöz eşinin elini öptü, bayram harçlığı aldı | Video

Şarkıcı Petek Dinçöz, 2014 yılında iş adamı Serkan Kodaloğlu ile nikah masasına oturmuştu. İrfan Aslan adında oğulları olan çift, Ramazan Bayramı'nı ailece kutladı. Eşinin elini öpen Petek Dinçöz, bayram harçlığını da aldı. Parayı az bulan Dinçöz, o anların videosunu "Dondurma paramla cips çikolata alacağım. Bende akşama yemek yapamayacağım. Kusura bakma!" notu ile Instagram'da paylaştı.

Şarkıcı Petek Dinçöz, 2014 yılında iş adamı Serkan Kodaloğlu ile nikah masasına oturmuştu. İrfan Aslan adında oğulları olan çift, Ramazan Bayramı'nı ailece kutladı. Eşinin elini öpen Petek Dinçöz, bayram harçlığını da aldı. Parayı az bulan Dinçöz, o anların videosunu "Dondurma paramla cips çikolata alacağım. Bende akşama yemek yapamayacağım. Kusura bakma!" notu ile Instagram'da paylaştı.