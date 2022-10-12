Video Yaşam Petrol boru hattından petrol çalıyorlardı! Diyarbakır'da sondaj operasyonu | Video
Petrol boru hattından petrol çalıyorlardı! Diyarbakır'da sondaj operasyonu | Video

Petrol boru hattından petrol çalıyorlardı! Diyarbakır'da sondaj operasyonu | Video

12.10.2022 | 09:38

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Diyarbakır'da petrol boru hatlarından petrol çalan şebekeye operasyon düzenlendi. Asayiş şube ekiplerinin operasyonuyla şebeke çökertildi.

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