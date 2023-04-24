Video Yaşam Petrol istasyonundan 600 bin liralık soygun kamerada | Video
Petrol istasyonundan 600 bin liralık soygun kamerada | Video

Petrol istasyonundan 600 bin liralık soygun kamerada | Video

24.04.2023 | 11:03

Konya’da, akaryakıt istasyonun marketine müşteri gibi gelen yüzünde cerrahi maske bulunan kapüşonlu bir kişi, yanında bulunan oyuncak tabancayla çalışanı korkutup kasada bulunan 600 bin lirayı alarak kaçtı. Güvenlik kameralarına yansıyan olay sonrası gözaltına alınan 3 şüpheliden birinin soyulan akaryakıt istasyonunun çalışanı olduğu ortaya çıkarken, azmettirici çalışan ve arkadaşının olay saatinde başka bir yerde olduklarını göstermek için telefonlarını kapatıp farklı bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kameralarına poz verdikleri ortaya çıktı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, 17 Nisan Pazartesi günü saat 04.50 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Musalla Bağları Mahallesi Çakırlı Caddesi üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, istasyon marketine müşteri kılığında yüzü cerrahi maskeli, kapüşonlu bir kişi geldi. Market çalışanından bir şeyler isteyen şahıs, çalışanın siparişlerini hazırladığı sırada marketin kasasına yöneldi. Market çalışanının olayı fark etmesi üzerine, cebinde gizlediği tabancayı çıkararak çalışana doğrultan şahıs, kasadaki akaryakıt hasılatı olan 600 bin lirayı alarak kayıplara karıştı.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Olayın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine adrese polis ekipleri sevk edilirken, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili detaylı çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda iş yeri güvenlik kamerası ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) görüntüleri izlendi. İstasyon kameralarına yansıyan görüntülerde, kapüşon ve yüzü cerrahi maskeli bir kişinin içeriye girdiği, market çalışanından bir şeyler istediği, çalışanın kendisine siparişlerini verdiği sırada kasaya yönelerek cebinde bulunan oyuncak tabancayı iş yeri çalışanına gösterdikten sonra kasada bulunan 600 bin lirayı alarak iş yerinden kaçtığı görülüyor.

KENDİSİNİ BEKLEYEN ARKADAŞLARININ YANINA MOTOSİKLET İLE GİTMİŞ
Gasp Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı detaylı çalışmalarda, olayı gerçekleştiren şüphelinin akaryakıt istasyonundaki gasp olayını gerçekleştirmesinin ardından olay yerine geldiği motosiklete binerek kaçtığı, olay yerinden uzaklaştıktan sonra motosikleti yol kenarına bırakarak üzerindeki kıyafetleri yaktığı ardından da kendisini almaya gelen bir arabaya bindiği anlaşıldı. Polis ekiplerinin görüntülerden tespit ettiği olayı gerçekleştiren 3 adet suç kaydı olan Mustafa B.(26) ve araçla almaya gelen 13 adet suç kaydı olan Habil Ali Ç.(31), 3 adet suç kaydı olan Mehmet G.(34) yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan incelemelerde Habil Ali Ç.'nin soyulan akaryakıt istasyonunun çalışanı olduğu, Mehmet G.'nin oto yıkama iş yerinin olduğu ve Mustafa B.'nin ise Mehmet G.'nin yanında çalıştığı tespit edildi.

OLAY ANINDA TELEFON KAPATIP BAŞKA PETROLDE KAMERA ÖNÜNDE BEKLEMİŞLER
Şahısların alınan ilk ifadesinde, 3 kişinin arkadaş olduğu ve bir konuşma esnasında Habil Ali Ç.'nin benzin istasyonunda paraların nereye koyulduğunu bildiğini, Mustafa B.'nin yakında düğün yapacağı için çok paraya ihtiyacı olduğunu ve Mustafa B.'nin gasp olayını gerçekleştirmesi halinde parayı üçünün paylaşacağı anlaşıldı.

Habil Ali Ç. ve Mehmet G.'nin olay anında başka yerde olduklarını göstermek için telefonlarını kapatarak farklı bir akaryakıt istasyonunda alışveriş yaptığı ve kameraların önünde beklediği anlaşıldı. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Süpermarketi böyle soydu… Aynı mahallede yakaladılar 00:59
Süpermarketi böyle soydu… Aynı mahallede yakaladılar 24.04.2023 | 11:36
Beş tür uyuşturucu maddeyle yakaladılar 00:36
Beş tür uyuşturucu maddeyle yakaladılar 24.04.2023 | 11:36
Petrol istasyonundan 600 bin liralık soygun kamerada | Video 02:58
Petrol istasyonundan 600 bin liralık soygun kamerada | Video 24.04.2023 | 11:03
Uzman doktordan kolon kanseri uyarısı Erken tanı çok önemli | Video 02:23
Uzman doktordan kolon kanseri uyarısı "Erken tanı çok önemli" | Video 24.04.2023 | 11:03
Uyuşturucu, genç kızı bu hale getirdi | Video 01:40
Uyuşturucu, genç kızı bu hale getirdi | Video 24.04.2023 | 10:59
Nemrut Krater Dağı’nda 5 metrelik kar tünelleri böyle görüntülendi | Video 06:16
Nemrut Krater Dağı’nda 5 metrelik kar tünelleri böyle görüntülendi | Video 24.04.2023 | 10:34
Limni Gölü’nde turizm sezonu Ramazan Bayramı tatili ile açıldı | Video 06:50
Limni Gölü'nde turizm sezonu Ramazan Bayramı tatili ile açıldı | Video 24.04.2023 | 10:34
Adıyaman’da birçok arkadaşını kaybeden depremzede: Yerin dibine giriyoruz sandık | Video 03:59
Adıyaman’da birçok arkadaşını kaybeden depremzede: "Yerin dibine giriyoruz sandık" | Video 24.04.2023 | 10:06
Akdeniz’de hortum çıktı | Video 01:14
Akdeniz'de hortum çıktı | Video 24.04.2023 | 09:57
Yanan motosiklete tehlikeli müdahale kamerada | Video 01:02
Yanan motosiklete tehlikeli müdahale kamerada | Video 24.04.2023 | 09:53
Van Gölü’nde sular çekilince mikrobiyalitlerin tamamı ortaya çıktı | Video 04:41
Van Gölü'nde sular çekilince mikrobiyalitlerin tamamı ortaya çıktı | Video 24.04.2023 | 09:53
Sürülerin Süphan Dağı’na yolculuğu başladı | Video 03:52
Sürülerin Süphan Dağı’na yolculuğu başladı | Video 24.04.2023 | 09:53
Kuzuların annelerine kavuşma anları böyle görüntülendi | Video 04:48
Kuzuların annelerine kavuşma anları böyle görüntülendi | Video 24.04.2023 | 09:26
Kızların tekme tokat kavgası kamerada | Video 01:43
Kızların tekme tokat kavgası kamerada | Video 24.04.2023 | 09:26
Nesli tükenme tehlikesi altında olan Akdeniz foku böyle görüntülendi | Video 03:39
Nesli tükenme tehlikesi altında olan Akdeniz foku böyle görüntülendi | Video 24.04.2023 | 09:14
Kadınların saç baş yolduran kavgasında bıçaklanan polis memuru yaralandı | Video 01:51
Kadınların saç baş yolduran kavgasında bıçaklanan polis memuru yaralandı | Video 24.04.2023 | 08:47
İzmir’de 1 kişinin öldüğü kahvehane baskınının yeni görüntüsü ortaya çıktı | Video 01:55
İzmir’de 1 kişinin öldüğü kahvehane baskınının yeni görüntüsü ortaya çıktı | Video 24.04.2023 | 08:47
Bursa’da lunapark kazasında panik anları kamerada: 17 yaralı | Video 02:48
Bursa'da lunapark kazasında panik anları kamerada: 17 yaralı | Video 24.04.2023 | 08:41
Kim Milyoner Olmak İster’de alfabe sorusunda joker kullandı! İşte Milyoner’e damga vuran o an! | Video 06:28
Kim Milyoner Olmak İster’de alfabe sorusunda joker kullandı! İşte Milyoner’e damga vuran o an! | Video 23.04.2023 | 22:23
Bu görsellerde ne görüyorsunuz? 01:01
Bu görsellerde ne görüyorsunuz? 23.04.2023 | 17:31

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA