Petrolün kirlettiği sahilde su sümbülü temizliği | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
06:20
Köylülerin zorlu çeltik hasadı başladı | Video 27.09.2021 | 16:30
02:02
Petrolün kirlettiği sahilde su sümbülü temizliği | Video 27.09.2021 | 15:43
01:45
Geleneksel Türk Okçuluğu gösterisi nefes kesti | Video 27.09.2021 | 15:43
03:08
06:31
05:32
Müge Anlı'da son dakika 'Uğur Dündar para istedi' iddiası... 27.09.2021 | 12:54
00:05
Apartmanın çatısına çıkan hırsız güneş panelini böyle çaldı | Video 27.09.2021 | 14:16
07:09
01:27
Köpeklerin saldırısına uğrayan karacayı köylüler kurtardı | Video 27.09.2021 | 13:46
03:36
Rus turistlerin gösterdiği videoyu izleyip polisi alarma geçirdi | Video 27.09.2021 | 13:42
01:00
07:48
01:04
04:53
Ankara'nın yanı başında yetişen Çin Hurması: "Hünnap" | Video 27.09.2021 | 12:35
02:19
İstanbul Havalimanı’nda peş peşe uyuşturucu operasyonları | Video 27.09.2021 | 12:43
03:18
Kahvaltıda kurşun yağdırmıştı, yeni görüntüler ortaya çıktı | Video 27.09.2021 | 12:36
02:16
03:54
Usulsüz çakar kullanan sürücülere ceza yağdı | Video 27.09.2021 | 12:35
01:39
Aracın altında kalan 24 yaşındaki gencin feci ölümü kamerada | Video 27.09.2021 | 12:35
Hatay'ın Samandağ ilçesinde 14 kilometrelik sahili istila eden su sümbüllerini temizlemek için çalışmalar devam ediyor.
Şiddetli yağışların ardından Asi Nehri'nin taşıdığı su sümbülleri, Samandağ ilçesinde Akdeniz ile buluştu. Suriye'den sızan petrol atıklarının kirlettiği sahil bu kez su sümbülleriyle kaplandı.
Sahilin birçok yerini kaplayan su sümbülleri, kıyı şeridini yürüyemeyecek hale getirirken, Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından sahilde traktör ile temizlik çalışmaları devam ediyor.