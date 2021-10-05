Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:19
Petshoptan papağan çalan 2 zanlı yakalandı | Video 05.10.2021 | 15:32
00:50
00:36
04:40
02:32
06:04
Halk otobüsündeki tartışma, yumruklu saldırıya dönüştü | Video 05.10.2021 | 14:15
00:52
Şarkıcı İrem Derici kendisine hakaret edeni affetmedi | Video 05.10.2021 | 14:27
02:44
Bir günlük kanguru annesinin kesesinden dünyaya ilk kez göz attı | Video 05.10.2021 | 14:15
01:20
İstanbul merkezli 9 ilde lüks otomobil kaçakçılarına operasyon: 31 gözaltı 05.10.2021 | 14:04
02:55
Uçak mühendisi genç kaza kurbanı oldu, yakınları gözyaşlarına boğuldu 05.10.2021 | 14:24
01:57
Adana'da tabancayla 3 kişinin vurulma anı görüntüleri ortaya çıktı 05.10.2021 | 12:26
01:23
Sahte alkol deposuna polis baskını | Video 05.10.2021 | 13:11
02:29
Yaya geçidinde otomobilin çarptığı kadın kamerada | Video 05.10.2021 | 12:51
04:58
03:39
Yapraklar sarardı, ortaya tablo gibi görüntüler çıktı | Video 05.10.2021 | 12:51
05:53
İstanbul Esenler'de eşini rehin alan sanıktan 'Canavar' açıklaması 05.10.2021 | 12:08
03:28
00:30
00:30
Hatay’ın İskenderun ilçesindeki petshoptan papağan cinsi kuş çaldıkları belirlenen 2 şüpheli Reyhanlı ilçesinde gözaltına yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Mustafa Kemal Mahallesinde bulunan bir petshopta meydana gelen papağan hırsızlığı olayının faillerinin tespiti ve çalınan papağanın bulunması için İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.
Çalışmada hırsızlık şüphelilerinin yabancı uyruklu Z.A. ve A.E. olduğu belirlendi. Polis, hırsızlık şüphelisi 2 şahsı Reyhanlı ilçesinde gözaltına aldı. Çalınan papağan ise sahibine teslim edildi. Emniyete götürülen şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.