Pikabın motosikletiyle çarptığı anlar kameraya yansıdı | Video
Adana’da pikabın motosiklete çarpıp sürücüsünü yola savurduğu anlar kameralara yansıdı.
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