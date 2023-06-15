Video Yaşam Pikabın motosikletiyle çarptığı anlar kameraya yansıdı | Video
Pikabın motosikletiyle çarptığı anlar kameraya yansıdı | Video

Pikabın motosikletiyle çarptığı anlar kameraya yansıdı | Video

15.06.2023 | 08:51

Adana’da pikabın motosiklete çarpıp sürücüsünü yola savurduğu anlar kameralara yansıdı.

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Alınan bilgiye göre, Seyhan ilçesine bağlı Yolgeçen Mahallesi, Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda bir motosikletli hızlı bir şekilde pikabın sağından geçmek istedi. O sırada dönüş alan pikap, motosikleti göremedi ve çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savruldu. Bu anlar kameralara yansıdı. Yaralı sürücüsü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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