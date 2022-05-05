Pikap 50 metreden şarampole uçtu: 2 yaralı | Video

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Zonguldak’ta sürücüsünün kontrolünden çıkan pikap araç 50 metreden ormanlık alana yuvarlandı. Kazada 2 kişi yaralandı.
Kazada araç sürücüsü ve yanında bulunan bir kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Yaralılardan biri kendi imkanlarıyla araçtan çıkarken diğeri ise ekiplerin çalışması sonucu kurtarılarak yola çıkartıldı. Sağlık ekiplerine teslim edilen iki yaralı ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Jandarma kazayla ilgili çalışma başlattı.