Pikap ile motosikletlinin çarpıştığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video

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Samsun'un Bafra ilçesinde ara sokaktan çıkan motosikletin, ana yolda seyir halinde olan pikaba çarparak hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.
KAZA ANI
Kaza anının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde ana yolda seyir halinde olan pikaba, ara yoldan hızla gelen motosiklet çarpıyor.