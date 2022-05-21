Pikap ile motosikletlinin çarpıştığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video

Samsun'un Bafra ilçesinde ara sokaktan çıkan motosikletin, ana yolda seyir halinde olan pikaba çarparak hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Ali Kale Caddesi'nde meydana gelen kazada, Çatal Kaldırım istikametine seyir halinde olan Şükrü D.'nin kullandığı 55 JN 333 plakalı pikaba, ara yoldan ana yola çıkış yapan Ramazan Günyeli yönetimindeki motosiklet çarptı. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü kaldırıldığı Bafra Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.Kaza anının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde ana yolda seyir halinde olan pikaba, ara yoldan hızla gelen motosiklet çarpıyor.