Pikap, kamyonetin altına girdi: 1 ağır yaralı | Video 28.03.2023 | 16:05 Ankara’da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği pickup model araç kamyonetin altına girdi. Kaza sonucu ağır yaralanan araç sürücüsü hastaneye kaldırıldı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, öğle saatlerinde Mamak Gökçeyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği 68 DP 544 plakalı pickup, kırmızı ışıkta duran kamyonete arkadan çarptı. Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan pickup sürücüsünün yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldığı ve hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı.