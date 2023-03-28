Pikap, kamyonetin altına girdi: 1 ağır yaralı | Video
Ankara’da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği pickup model araç kamyonetin altına girdi. Kaza sonucu ağır yaralanan araç sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
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