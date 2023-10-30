Piknik yapan iki aile birbirine girdi | Video 30.10.2023 | 12:50 Esenyurt’ta çocukların oynadığı topun bir kadına çarpmasıyla iki aile arasında çıkan kavga çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, sabah saatlerinde Esenyurt Şehitler Mahallesi Kadir Topbaş parkında yaşandı. İddiaya göre, piknik yapmak için iki aile park içindeki çimenlik alana geldi. Çocukların park içerisinde oynadığı top bir kadına çarparken, aileler arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen olay kavgaya dönerken, taraflar birbirlerine saldırdı. Yaşanan o anlar ise cep telefonu kameralarına yansıdı.