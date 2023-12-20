Piknik yapmak için baraja gelen ailenin aracı göle uçtu: 7 yaralı
Mersin’in Tarsus ilçesinde piknik yapmak için baraja gelen ailenin aracı göle uçtu, 7 kişi yaralandı.
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