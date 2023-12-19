"Pisi pisi" diyerek çağırdığı hayvanın vaşak olduğunu geç anladı | Video 19.12.2023 | 10:16 Erzincan’da nesilleri tehdit altında olduğu için IUCN kırmızı listesinde yer alan vaşak, vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Erzincan'ın Tercan ilçesinde nesilleri tehdit altında olduğu için Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) kırmızı listesinde yer alan vaşak, Yunus Yıldız isimli vatandaş tarafından ağaçta görüntülendi. Tercan'ın Çadırkaya Köroğlu yaylasında hayvanlarını otlatan Yıldız, bir anda köpekler tarafından bir hayvanın kovalandığını fark etti. İl önce büyük bir kedi zannettiği vaşağı "pisi pisi" diyerek çağırdı. Yıldız'ın vaşak ile sohbeti ise izleyenlere tebessüm ettirdi. Bir süre ağaçta bekleyen vaşak, köpeklerin tehlikesini atlatınca inerek gözden kayboldu.