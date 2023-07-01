Pişkin hırsız suçüstü yakalanınca ekiplerin bayramını kutladı | Video
Gaziantep'te park halindeki bir araçtan hırsızlık yapan şüpheli şahıs, kendisini suçüstü yakalayan çarşı ve mahalle bekçilerinin bayramını kutladı. Şüpheli şahsın ellerine kelepçe takılırken, "Elinizi öpüp bayramınızı kutlasaydım. Ben sizi çok seviyorum, yolunuza kurban olurum" demesi ise dikkat çekti.
ÖNCE BAYRAMI KUTLADI, SONRA ELLERİNİ ÖPMEK İSTEDİ
Yaka kamerasına da yansıyan yakalama anlarında şüpheli şahsın kendisini suçüstü yakalayan çarşı ve mahalle bekçilerinin bayramını kutlaması ve elleri kelepçelenirken, "Elinizi öpüp bayramınızı kutlasaydım. Ben sizi çok seviyorum, yolunuza kurban olurum" demesi ise dikkat çekti.
Toplam 17 adet suç kaydı bulunan M.S.A. isimli şüpheli şahıs, gözaltına alınarak hakkında yasal işlem başlatıldı.
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