Video Yaşam Pişkin hırsız suçüstü yakalanınca ekiplerin bayramını kutladı | Video
Pişkin hırsız suçüstü yakalanınca ekiplerin bayramını kutladı | Video

Pişkin hırsız suçüstü yakalanınca ekiplerin bayramını kutladı | Video

01.07.2023 | 15:21

Gaziantep'te park halindeki bir araçtan hırsızlık yapan şüpheli şahıs, kendisini suçüstü yakalayan çarşı ve mahalle bekçilerinin bayramını kutladı. Şüpheli şahsın ellerine kelepçe takılırken, "Elinizi öpüp bayramınızı kutlasaydım. Ben sizi çok seviyorum, yolunuza kurban olurum" demesi ise dikkat çekti.

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Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü Çarşı ve Mahalle Bekçileri, Eyüpoğlu Mahallesi'nde park halindeki bir araçtan hırsızlık yapan M.S.A. isimli şüpheli şahsı suçüstü yakaladı.

ÖNCE BAYRAMI KUTLADI, SONRA ELLERİNİ ÖPMEK İSTEDİ
Yaka kamerasına da yansıyan yakalama anlarında şüpheli şahsın kendisini suçüstü yakalayan çarşı ve mahalle bekçilerinin bayramını kutlaması ve elleri kelepçelenirken, "Elinizi öpüp bayramınızı kutlasaydım. Ben sizi çok seviyorum, yolunuza kurban olurum" demesi ise dikkat çekti.

Toplam 17 adet suç kaydı bulunan M.S.A. isimli şüpheli şahıs, gözaltına alınarak hakkında yasal işlem başlatıldı.

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