Pişkinliğin böylesi! Hırsızlık yaparken unuttuğu telefonunu geri istedi | Video

Malatya’da iş makinalarının kablolarını çalarken unuttuğu cep telefonunu geri isteyen hırsızın bu talebi 20 bin TL’lik zarara uğrattığı iş yeri sahibi Hüseyin Kalan’ı çileden çıkardı.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde iş insanı Hüseyin Kalan, maden çıkarma makinalarını kendisine ait çevresi demir bariyerlerle çevrili otoparka bıraktı. İddialara göre, makinaların içerisindeki kabloların çalındığını fark eden işadamı durumu polis ekiplerine bildirdi. Çevrede bulunan iş yerlerinin güvenlik kameralarının incelenmesinin ardından hırsız, polis ekipleri tarafından yakalandı. Olay sonrası ifadesi alınan şüpheli şahıs, serbest bırakıldı. Serbest bırakılmasının ardından Kalan'a ait arsaya gelen şahıs, hırsızlık yaptığı esnada unuttuğu cep telefonunu geri istedi. İş insanı Kalan, kendisini 20 bin TL'lik zara uğratan hırsızın telefonunu istemek için gelmesiyse isyan etti. Hırsıza unuttuğu telefonu vermeyen Kalan, kendisini zara uğratan hırsızın ceza almasını istiyor.

"TELEFONU BİZDEN İSTEMEYE GELMESİ ZORUMUZA GİTTİ"

İş insanı Hüseyin Kalan, hırsızın telefonunu istemek için gelmesinin zoruna gittiğini belirterek "Maden çıkarma faaliyeti gösteriyoruz. Yasal olan izinlerimizi beklediğimiz bir zamanda malzememizi getirip bu otoparka bıraktık. Arkasından da hırsızlar dadandı. Hırsızlar kablo namına hiçbir şey bırakmadılar. Ama bu arada da telefonlarını unutmuşlar. Savcılığın serbest bırakması sonucu telefonu bizden istemeye gelmesi zorumuza gitti. Kendisine, savcılığa başvur ondan sonra bizde senin telefonunu verelim dedik. Zorumuza giden tarafı da budur. Hırsızın bulunmaması, ceza almaması. İkinci ve üçüncü defa burada hırsızlık olaylarının olması bize bu haberi yaptırıyor" şeklinde konuştu.

"İÇERİSİNDE ÖNEMLİ ŞEYLERİM VAR, BENİM TELEFONUMU VERİN DEDİ"

Hırsızlar tarafından 20 bin TL'lik zarara uğratıldığını ve hırsızın içerisinde önemli şeyler olduğunu söyleyerek telefonunu istediğini belirten iş insanı Kalan, "Zararım, 20 bin lira civarında. Kablolarımızın tamamını çalmış. Panolarımızın içinde en ince küçük kablolara kadar tamamını çalmış. Emniyet ve savcılık serbest bıraktı. Arkasından da kendisi gelip telefonunu unuttu. İçerisinde önemli şeylerim var, benim telefonumu verin dedi. Tabi vermedik. Garipsedik biz bunu. Çok zorumuza gitti. Telefonu burada savcılığa başvurmasını, başvurduktan sonra da savcılığın bizden bu telefonu hırsızlık mahalinde unutulmuş telefondur diye gelip, talep etmesini bekliyoruz. Ama bir gün de olsa bu adama ceza verilmesini istiyoruz. Bana verdiği 20 bin liralık bu zararı ben nasıl tahsil edeceğim. Ben şimdi onu kara kara düşünüyorum" şeklinde konuştu.