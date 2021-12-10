Pitbull çetesine özel harekatla operasyon | Video

Kocaeli Gebze ve Çayırova ilçelerinde, çek senet tahsilatı, silahla yaralama ve tehdit gibi suçlar işledikleri iddia edilen ve bölgede 'Dağlı Kardeşler’ ile ‘Pitbull Çetesi’ olarak bilinen guruba operasyon düzenlendi. Operasyonda 16 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından, Gebze ve Çayırova İlçelerinde suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, örgüte üye olmak, silahla yaralama, çek ve senet tahsilatı ile tehdit gibi suçlar işledikleri ileri sürülen gruba yönelik takip başlatıldı.

Yapılan takip sonucu bölgede "Dağlı Kardeşler' ile 'Pitbull Çetesi' olarak bilinen gruba yönelik, özel harekât polis ekiplerinin da katıldığı operasyon düzenlendi.

Kocaeli ve İstanbul illerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 16 kişi gözaltına alınarak Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

KILIÇ , BIÇAK VE TÜFEK

Kocaeli Polisinin şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapmış oldukları aramalarda ise 3 ruhsatsız tabanca,1 pompalı tüfek,125 fişek, 33 kartuş,1 boş kovan, 5 boş şarjör, 2 kılıç, 3 bıçak, dara ağırlığı 2 gram olan kokain ve kenevir tohumu, çok sayıda senet ve benzeri belge ele geçirildi.

Şüpheliler sabah saatlerinde Gebze Adliyesine sevk edildi.