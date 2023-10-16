Pitbull cinsi köpeğini sokak köpeklerinin üzerine saldı, tepki gösteren vatandaşa bıçak çekti

Avcılar’da pitbull cinsi köpeğini sokak köpeklerinin üstüne salıp kaçmaya çalışan bir köpeğe de “Nereye kaçacaksın?” diyen kimliği belirsiz şüpheli şahıs, tepki gösteren esnafa bıçak çekti. O anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.