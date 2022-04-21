Video Yaşam Pitbullun saldırdığı vatandaş otomobilin üzerine çıkarak canını kurtardı | Video
Pitbullun saldırdığı vatandaş otomobilin üzerine çıkarak canını kurtardı | Video

Pitbullun saldırdığı vatandaş otomobilin üzerine çıkarak canını kurtardı | Video

21.04.2022 | 12:34

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Maltepe’de biri pitbull cinsi olan sahipsiz iki sokak köpeği, marketten eve dönmeye çalışan bir vatandaşın korku dolu anlar yaşamasına sebep oldu. Kendisini kovalayan pitbull cinsi köpekten kaçan adam, çareyi arabanın üzerine çıkmakta buldu. Köpekleri saldırısına uğrayan vatandaşın otomobil üzerine çıkarak canını kurtardığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Olay, geçtiğimiz gün öğlen saatlerinde Maltepe'de yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sahibi tarafından sokağa terk edilen pitbull cinsi köpek, yoldan geçen vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. Özellikle yolda yürüyen vatandaşlara saldırmaya çalışan pitbull, dakikalarca sokak ortasında başıboş dolaştı. O sırada marketten çıkıp evine gitmek isteyen bir kişiye saldıran pitbull cinsi köpek ile başka bir sokak köpeği, vatandaşın dakikalarca peşini bırakmadı. Korkusundan park halinde bulunan bir arabanın üstüne çıkan vatandaş, uzun bir süre aşağı inemedi. Sokak üzerinde ilerleyen bir otomobil, korku dolu anlar yaşayan vatandaşın yardımına yetişti. Köpeğin uzaklaşmasını fırsat bilen vatandaş koşarak evine girerken, başıboş köpek sokaklarda dolaşmaya devam etti. Köpeklerin saldırısı sonucu olayı ufak sıyrıklarla atlatan vatandaşın o anları ise çevrede bulunan bir binanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Köpeklerin saldırısına uğrayan vatandaşın komşusu olan mahalle sakini Cüneyt K. "Komşuma saldıran iki köpek var, birisi pitbull cinsi bir köpek. Bu köpeğin yakalandığı söylendi fakat diğer köpek halen yakalanamadı. İki köpek de tasmalı fakat sahipsizler. Yani bu köpekler buraya ait değil. Komşum olan kişi köpekler saldırmaya başlayınca can havliyle kaldırıma koşup kendisini arabanın üstüne çıkarak köpeklerden kurtarıyor. O esnada başka bir otomobil gelip kendisine yardım ediyor ve köpeklerden bu şekilde kurtulabiliyor. Köpeklerin saldırmasıyla ufak sıyrıklarla kurtuluyor. Daha sonra ambulans geldi ve gerekli kontroller yapılarak evine döndü. Fakat psikolojik olarak ciddi sıkıntısı oldu. Kendisi uzun süredir burada oturuyordu ama hiç böyle bir şeyle karşılaşmadığını söyledi. Köpekler saldırdıktan sonra çok korktu ve ne yapacağını bilemedi. 'Araba gelmese ne yapacaktım onu bilmiyorum' dedi. Burası çok kalabalık bir mahalle ve burada sabah erken saatlerde çocuklar yürüyerek okula gidiyor ve bizler korkuyoruz." şeklinde konuştu.

"BENİM KOMŞUM BUGÜN ŞANSLIYDI FAKAT YARIN ŞANSLI OLACAK MI?"
Konuşmasına devam eden Cüneyt K. "Bu olaylar son dönemlerde olmaya başladı. Bu köpekler buraya bırakılmış çünkü bu hayvanlar tasmalı vaziyette. Fakat en büyük sıkıntı pitbullun olması. Biz bu saldırıyı çok ucuz atlattık ve inşallah komşumuz da kendisini bir an önce toparlar. Ama köpeklerin saldırdığı esnada araba geçmeseydi? İnşallah bunları bir daha yaşamayız. Köpeklerde ne tasma ne de sahipleri var. Bırakın tasmayı köpeklerin sahipleri yok, terkedilmiş durumdalar. Benim komşum bugün şanslıydı fakat yarın şanslı olacak mı? " diye konuştu.

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