Piyasa değeri 1 milyon lira olan tablo ele geçirildi | Video
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Bursa'da jandarma ekiplerinin istihbaratı sayesinde piyasa değeri 1 milyon lira olan tablo ele geçirildi.
Kestel ilçesine bağlı Derekızık Mahallesi'nde ellerinde bulundurdukları tarihî eseri satmaya hazırlanan Z.A. ve C.T, Bursa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğünün aldığı istihbarat sonrası Kestel İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerle birlikte düzenlenen operasyon sonucu suçüstü yakalandı. Piyasa değeri yaklaşık 150 bin dolar olan eseri satmaya hazırlanan iki şahıs gözaltına alındı. Tabloya el konulurken, jandarmanın olayla alakalı tahkikatı devam ediyor.