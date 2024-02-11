Piyasa değeri 15 milyon lira olan 18 bin cep telefonu ele geçirildi | Video
Beylikdüzü’nde polis ekipleri tarafından düzenlenen kaçakçılık operasyonunda piyasa değeri yaklaşık 15 milyon lira olan 18 bin 325 cep telefonu ele geçirildi.
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