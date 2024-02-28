Piyasa değeri 6 milyon TL olan 11 kilo 900 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi | Video 28.02.2024 | 16:34 Çanakkale’de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, bir araç içinde piyasa değeri 6 milyon TL olduğu değerlendirilen 11 kilo 900 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezi ve ilçe merkezlerinde uyuşturucu madde satışı yapan ve kullanan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Operasyon çerçevesinde 26 Şubat günü 1 şüphelinin aracında yapılan aramada, piyasa değeri 6 milyon TL olduğu değerlendirilen 11 kilo 900 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi.Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ederken, şahıs hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan işlem yapıldı.