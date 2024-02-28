Video Yaşam Piyasa değeri 6 milyon TL olan 11 kilo 900 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi | Video
Piyasa değeri 6 milyon TL olan 11 kilo 900 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi | Video

Piyasa değeri 6 milyon TL olan 11 kilo 900 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi | Video

28.02.2024 | 16:34

Çanakkale’de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, bir araç içinde piyasa değeri 6 milyon TL olduğu değerlendirilen 11 kilo 900 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi.

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Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezi ve ilçe merkezlerinde uyuşturucu madde satışı yapan ve kullanan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Operasyon çerçevesinde 26 Şubat günü 1 şüphelinin aracında yapılan aramada, piyasa değeri 6 milyon TL olduğu değerlendirilen 11 kilo 900 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ederken, şahıs hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan işlem yapıldı.

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