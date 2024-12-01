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Piyasalardaki sahte dolar söylentisi altına olan rağbeti arttırdı | Video

Piyasalardaki sahte dolar söylentisi altına olan rağbeti arttırdı | Video

01.12.2024 | 10:01

Ülke geneline sahte dolar yayıldığı iddiaları Hatay’da vatandaşların altına alan rağbetini arttırdı. Güneyler Kuyumculuk hazine müdürü Remzi Sudan, vatandaşların yatırım için güvenli liman olan altına sığındığını söyledi.

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Son günlerde piyasalarda sahte 50 ve 100 Dolar olduğu söylentileri vatandaşların dövize olan ilgisini azaltmaya başlamıştı. Yatırım yapmak isteyen ve elindeki mevcut parasını güvenceye almak isteyen vatandaşların güvenli limanı altın oldu. Hatay başta olmak üzere Türkiye'nin çeşitli noktalarında faaliyet gösteren Güneyler Kuyumculuk'ta vatandaşların mücevher alımında uğrak noktaları arasında. Güneyler Kuyumculuk hazine müdürü Remzi Sudan, ABD seçimleri ve sahte dolar söylentileri sonrası vatandaşların altına olan rağbetinin arttığını söyledi.

Altının tarihte hiçbir zaman değer kaybetmediğini dile getiren Remzi Sudan, "Piyasa çok fazla sahte dövizin olması, döviz büfelerinin ve bankaların dolardan çekimser tutumları insanları altın almaya itiyor. ABD seçimleri ve borsadaki spekülatif hareketler bunların tamamı, insanları en güvenli yatırım aracı olan altına yönlendiriyor. Deprem felaketinde de gördüğümüz gibi insanlar yanlarında rahatlıkla taşıyabilecekleri, afet anında üzerlerinde bulundurabilecekleri yatırımlar düşünüyorlar. Haliyle buda insanları en basit seçim olan altına itiyor. 24 ayar has altın şuan da 3 bin 80 TL fiyatlarında. Bu geçtiğimiz haftalarda seçim kaynaklı ufak bir düşüş yaşasa da yeniden yükselmeye başladı. Altın hiçbir zaman değer kaybetmedi, değer kaybetmeyecekte. En güvenli liman her daim altındı" dedi.

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