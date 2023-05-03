PKK terör örgütüne üyelik suçlamasıyla aranan zanlı gözaltına alındı | Video 03.05.2023 | 12:26 Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya üye suçlamasıyla aranan zanlı, gözaltına alındı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Ceylanpınar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Selahattin Eyyübi Mahallesinde durumundan şüphelenilen bir kişinin yapılan kimlik sorgusunda, Şanlıurfa 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından terör örgütü PKK/KCK'ya üye olduğu gerekçesiyle arandığı tespit edildi. Ekipler tarafından gözaltına alınan Ş.İ., işlemleri için emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.