PKK terör örgütüne üyelik suçlamasıyla aranan zanlı gözaltına alındı | Video
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya üye suçlamasıyla aranan zanlı, gözaltına alındı.
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