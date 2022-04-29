PKK üyesi İBB çalışanı adliyeye sevk edildi | Video

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Bölücü terör örgütü PKK Üyesi olan ve dağda elinde uzun namlulu silahlarla fotoğrafları ortaya çıktıktan sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne düzenlenen operasyonla gözaltına alınan İBB Sosyal Hizmetler Uzmanı Şafak D., İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’ndeki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.