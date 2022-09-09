PKK’nın finans kaynağına darbe! 1 milyon kök kenevir ele geçirildi | Video

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Eren Abluka Narko Terör operasyonları kapsamında Lice kırsalında 65 ayrı noktada 1 milyon 493 bin kök kenevir ile 337 bin kök skunk ele geçirildi, 9 şüpheli gözaltına alındı.

İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır'da başlatılan Eren Abluka-34 Narko Terör Operasyonları ile terör örgütünün finans kaynaklarına darbe vurulmaya devam ediliyor.

Eren Abluka-34 operasyonlarının 29'uncu gününde; Diyarbakır Lice İlçesi Serince mahallesi kırsalında önceden tespit edilen 65 ayrı noktada Jandarma Komando Özel Operasyon (JOPER), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucusu timlerince gerçekleştirilen arazi arama tarama faaliyetinde; 1 milyon 493 bin kök kenevir bitkisi, 337 bin kök skunk bitkisi 54 kg. toz esrar, 216 kg. kubar esrar ve 3.600 metre sulama hortumu ele geçirildi.

Olayla ilgili olduğu değerlendirilen 9 şüpheli ise gözaltına alındı.