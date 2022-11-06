PKK’nın finans kaynağına darbe | Video

PKK/YPG terör örgütünün finansmanı uyuşturucu ile mücadele aralıksız devam ediyor. Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Lice kırsalında tespit edilen 50 ayrı noktada 222 bin kök kenevir, 47 bin kök skunk, 1 ton 950 kilogram toz ve kubar esrar ele geçirdi.

Türkiye'nin yeni terörle mücadele konsepti kapsamında terör örgütü PKK ile tüm güvenlik birimleriyle yapılan mücadele aralıksız sürüyor. İçişleri Bakanlığı koordinesinde PKK'ya yönelik yapılan Eren-Abluka operasyonları ile TSK'nın sınırötesinde yaptığı Pençe-Kilit harekatının ardından örgütün kırsal bölgede eylem arayışını engellemek, hareket kabiliyetini azaltmak adına operasyonlar aralıksız devam ediyor.

PKK'NIN FİNANS KAYNAĞINA DARBE

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca; Jandarma Komando timlerinin katılımıyla nokta istihbaratına dayalı olarak icra edilen Eren Abluka Sonbahar Kış-3 Şehit Jandarma Astsubay Şükrü Ceylan operasyonu kapsamında; Diyarbakır Lice kırsalında önceden tespit edilen 50 farklı noktadaki arazi arama tarama faaliyetinde; 222 bin kök kenevir, 47 bin kök skunk, 1 ton 950 kilogram toz ve kubar esrar ele geçirilerek terör örgütünün finans sağlaması engellendi.