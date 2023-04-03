Video Yaşam PKK'nın gençlik yapılanmasında 19 şüpheli yakalandı | Video
PKK'nın gençlik yapılanmasında 19 şüpheli yakalandı | Video

PKK'nın gençlik yapılanmasında 19 şüpheli yakalandı | Video

03.04.2023 | 15:00

İstanbul ve İzmir’de PKK/KCK'nın gençlik yapılanması olarak bilinen Devrimci Gençlik Hareketi (DGH)'ne yönelik düzenlenen operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından, PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması Devrimci Gençlik Hareketi (DGH) içerisinde örgüte eleman aktarımı sağlayanlara yönelik soruşturma başlatıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile İzmir Emniyet Müdürlüğü koordinasyonunda PKK/KCK terör örgütünün kırsal alanına eleman aktarımı faaliyetinde bulundukları yönünde bilgi üzerine şüpheliler teknik takibe alındı.

19 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Teknik dinleme sonucunda 22 şüpheliyi yakalamak için İstanbul ve İzmir'de toplam 20 adrese operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 19 şüpheli gözaltına alındı.

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