Video Yaşam PKK’nın kadın yapılanmasına operasyon! 50 gözaltı | Video
PKK’nın kadın yapılanmasına operasyon! 50 gözaltı | Video

PKK’nın kadın yapılanmasına operasyon! 50 gözaltı | Video

29.11.2022 | 12:16

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PKK’ya yönelik yürütülen çalışmalarda ‘Kadın alan yapılanması’ içerisinde örgütsel faaliyette bulundukları tespit edilen 50 şüpheli hakkında gözaltı karar verildi.

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