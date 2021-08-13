Video Yaşam PKK'nın lojistik hücresi çökertildi | Video

PKK'nın lojistik hücresi çökertildi | Video

PKK'nın lojistik hücresi çökertildi | Video
13.08.2021 | 09:51

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Torunu sel sularında kaybolan anneannenin acı bekleyişi | Video 04:43
Torunu sel sularında kaybolan anneannenin acı bekleyişi | Video 13.08.2021 | 10:33
Bursa’da bina sakinleri silah seslerine uyandı, merdivenlerde bir şahıs ölü olarak bulundu | Video 01:05
Bursa’da bina sakinleri silah seslerine uyandı, merdivenlerde bir şahıs ölü olarak bulundu | Video 13.08.2021 | 10:33
Şişli’de şoke eden olay! Mezarlıkta kefene sarılı ceset bulundu | Video 00:35
Şişli'de şoke eden olay! Mezarlıkta kefene sarılı ceset bulundu | Video 13.08.2021 | 10:35
Konvoydaki aracın camından havai fişek attılar | Video 00:23
Konvoydaki aracın camından havai fişek attılar | Video 13.08.2021 | 10:33
Marmaris’te yangından geriye kalanlar: Yeşilliklerin içindeki Osmaniye’de 30 ev küle döndü | Video 03:34
Marmaris’te yangından geriye kalanlar: Yeşilliklerin içindeki Osmaniye'de 30 ev küle döndü | Video 13.08.2021 | 10:21
Kelkit çayında sular yükseldi, mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı | Video 01:45
Kelkit çayında sular yükseldi, mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı | Video 13.08.2021 | 10:21
Evini lağım suyu basan vatandaş İmamoğlu’na isyan etti | Video 06:25
Evini lağım suyu basan vatandaş İmamoğlu’na isyan etti | Video 13.08.2021 | 10:09
Bartın’da köprünün yıkılma anları kamerada | Video 01:59
Bartın'da köprünün yıkılma anları kamerada | Video 13.08.2021 | 10:11
Esenyurt’ta bisiklet hırsızlığı kamerada | Video 02:07
Esenyurt’ta bisiklet hırsızlığı kamerada | Video 13.08.2021 | 10:11
Manavgat’ta canı pahasına yangından küçükbaş hayvanlarını kurtardı: Keçilerim yansa, vicdan azabından yaşayamazdım” 07:30
Manavgat'ta canı pahasına yangından küçükbaş hayvanlarını kurtardı: "Keçilerim yansa, vicdan azabından yaşayamazdım” 13.08.2021 | 09:52
Sivas Geminbeli Geçidi’ndeki dağ keçileri kamerada 00:48
Sivas Geminbeli Geçidi'ndeki dağ keçileri kamerada 13.08.2021 | 08:49
Patronunun arabasını kurtardı, patronu dükkanda hayatını kaybetti | Video 01:42
Patronunun arabasını kurtardı, patronu dükkanda hayatını kaybetti | Video 13.08.2021 | 09:52
Müsilajdan temizlenen gemlik körfezini yunuslar bastı | Video 00:29
Müsilajdan temizlenen gemlik körfezini yunuslar bastı | Video 13.08.2021 | 09:52
PKK’nın lojistik hücresi çökertildi | Video 01:16
PKK'nın lojistik hücresi çökertildi | Video 13.08.2021 | 09:51
Ankara’da ağacın otomobilin üzerine yıkılma anı kamerada 00:50
Ankara'da ağacın otomobilin üzerine yıkılma anı kamerada 13.08.2021 | 08:48
Adana’da PKK operasyonu: 29 gözaltı kararı 02:00
Adana'da PKK operasyonu: 29 gözaltı kararı 13.08.2021 | 08:49
Tunceli’de kayalıklardan düşen yavru ayının kurtarılma anı kamerada 00:45
Tunceli'de kayalıklardan düşen yavru ayının kurtarılma anı kamerada 13.08.2021 | 08:48
Kastamonu’da selin geliş anı görüntüleri ortaya çıktı! Kastamonu Bozkurt’taki sel dehşeti kamerada 02:16
Kastamonu'da selin geliş anı görüntüleri ortaya çıktı! Kastamonu Bozkurt'taki sel dehşeti kamerada 13.08.2021 | 09:38
Kastamonu Bozkurt’ta acı görüntü! Arabasının içinden çıktı, sel sularına böyle kapıldı | Video 02:17
Kastamonu Bozkurt'ta acı görüntü! Arabasının içinden çıktı, sel sularına böyle kapıldı | Video 13.08.2021 | 09:13
Jandarmadan zehir tacirlerine darbe | Video 01:42
Jandarmadan zehir tacirlerine darbe | Video 13.08.2021 | 08:51

İstanbul, Bingöl ve Tekirdağ’da bölücü terör örgütü PKK’ya yönelik operasyon düzenlendi. Bölücü terör örgütü üyelerine maddi, yaşamsal ve lojistik destek sağlayan 6 kişi yakalandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
İstanbul Polisi, bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik Bingöl'de, Tekirdağ'da ve İstanbul'un 9 farklı ilçesinde eş zamanlı operasyon düzenledi. İddialara göre; bölücü terör örgütü PKK üyelerine maddi, yaşamsal ve lojistik destek sağlanması faaliyetlerinde bulundukları saptanan 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA