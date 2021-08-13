PKK'nın lojistik hücresi çökertildi | Video

İstanbul, Bingöl ve Tekirdağ’da bölücü terör örgütü PKK’ya yönelik operasyon düzenlendi. Bölücü terör örgütü üyelerine maddi, yaşamsal ve lojistik destek sağlayan 6 kişi yakalandı.

İstanbul Polisi, bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik Bingöl'de, Tekirdağ'da ve İstanbul'un 9 farklı ilçesinde eş zamanlı operasyon düzenledi. İddialara göre; bölücü terör örgütü PKK üyelerine maddi, yaşamsal ve lojistik destek sağlanması faaliyetlerinde bulundukları saptanan 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.