PKK'nın lojistik hücresi çökertildi | Video

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İstanbul, Bingöl ve Tekirdağ’da bölücü terör örgütü PKK’ya yönelik operasyon düzenlendi. Bölücü terör örgütü üyelerine maddi, yaşamsal ve lojistik destek sağlayan 6 kişi yakalandı.
İstanbul Polisi, bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik Bingöl'de, Tekirdağ'da ve İstanbul'un 9 farklı ilçesinde eş zamanlı operasyon düzenledi. İddialara göre; bölücü terör örgütü PKK üyelerine maddi, yaşamsal ve lojistik destek sağlanması faaliyetlerinde bulundukları saptanan 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.