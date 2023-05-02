PKK'nın sözde gençlik yapılanmasına operasyon: 32 gözaltı | Video
Bölücü ve bebek katili terör örgütü PKK’nın sözde gençlik yapılanmasına düzenlenen operasyonda 32 kişi gözaltına alındı.
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