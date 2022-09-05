PKK'nın Yunanistan'daki terör yuvası Lavrion Kampı'ndan yeni görüntüler ortaya çıktı | Video

Yunanistan'ın, 1985 yılında mülteciler için kurduğu Lavrion kampında, Türkiye'ye karşı kullanmak üzere bugüne dek yüzlerce teröriste ev sahipliği yaptığı ortaya çıkmıştı. 'Yunanistan'ın Kandil'i diye de nitelendirilen o bölgeye ait yeni görüntülere ulaşıldı. Gazeteci Güngör Yavuzaslan, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu..