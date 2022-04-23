Video Yaşam PKK'ya bir darbe de emniyetten! Para trafiği deşifre oldu
PKK'ya bir darbe de emniyetten! Para trafiği deşifre oldu

PKK'ya bir darbe de emniyetten! Para trafiği deşifre oldu

23.04.2022 | 17:36

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Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, eli kanlı terör örgütü PKK’nın ekonomik ve mali alan yapılanmasında görev alan HDPli ve eski Belediye Başkan vekilleri, HDP ve DBPli eski Belediye Başkan Yardımcıları, eski parti sayman ve yardımcıları ile eski Belediye Meclis üyelerini tek tek deşifre etti. Ankara merkezli 13 ilde 91 şüpheliye yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 48 kişi gözaltına alındı. Ele geçirilen dijital verilerde şüphelinin geçmiş yıllarda kırsal alanda silahlı faaliyet yürüttüklerine dair fotoğraflar ele geçirildi. Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ndeki işlemlerin ardından şüpheliler hazırlanan 98 klasörle ile adliyeye sevk edildi.

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