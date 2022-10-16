Plakası bantla kapatılmış motosikletli otomobille böyle çarpıştı | Video

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında asfalta savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza yapan motosikletin plakasındaki harflerden birisinin bant ile kapatılmış olduğunu gören trafik ekipleri, cezai işlem uygularken motosikleti trafikten men etti.Kaza anı güvenlik kameraları tarafından da kaydedildi.

Kaza; Bahçelievler Mahallesi Sorgun Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye Abdullah Berk'in kullandığı 07 YRG 13 plakalı otomobilin sağ aynasına, aynı istikamette seyir halindeki Ali Sait Örs'ün kullandığı 07 BC E 082 plakalı motosikletin çarptı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

PLAKANIN SON HARFİ BANTLA KAPATILMIŞ

Kazanın ardından yaralanan motosiklet sürücüsü trafik ekiplerine motosikletini bir arkadaşının gelip teslim alacağını söyledi. Arkadaşının gelerek motosikleti teslim aldığı sırada, motosikletin plakasındaki son harfin beyaz bir bant ile kapatılmış olması trafik ekiplerinin dikkatinden kaçmadı. Bantı kaldıran polis memuru, motosikleti teslim etmekten vazgeçerken, motosiklet sahibine plakayı bant ile kapatmaktan 750 TL para cezası uygulayıp motosikleti de trafikten men ederek yediemin otoparkına çektirdi.

Trafik ekipleri ayrıca kazaya karışan otomobilin arka camındaki yazı ve tamponunun altında bulunan çekici demiri nedeniyle otomobil sürücüsüne 623 TL para cezası uyguladı.