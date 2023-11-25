Plakası çarptığı otomobilin arka tekerleğinde takılı kaldı | Video
Edirne’de hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen kazada aracın plakası diğer aracın lastiğine sıkıştı. Kaza, Şükrüpaşa Mahallesi 42. sokakta bulunan kavşakta meydana geldi.
Bir vatandaş ise plakayı sıkıştığı yerden çıkarmak için ne kadar çabalasa da uğraşları boşa çıktı.
Her iki araçta maddi hasar meydana gelirken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:15
Başkentte yine komşu kavgası: Ölü ve yaralılar var! | Video 25.11.2023 | 14:35
01:42
Muğla'da önce hortum sonra yağış etkini gösterdi | Video 25.11.2023 | 12:40
00:51
Plakası çarptığı otomobilin arka tekerleğinde takılı kaldı | Video 25.11.2023 | 11:18
01:47
02:06
Jandarmadan 114 yılla aranan şüphelilere Şahin Pençesi operasyonu | Video 25.11.2023 | 11:02
01:15
Otobüs durağında yankesicilik yapan 3 kadın böyle yakalandı | Video 25.11.2023 | 11:02
03:25
Afetzede vatandaşlar için kurulan 100 ahşap ev böyle görüntülendi | Video 25.11.2023 | 10:01
01:21
00:23
02:36
Aracın yaya geçidinde kadına çarptığı anlar kamerada | Video 25.11.2023 | 09:20
02:14
Kadıköy D-100'de ticari taksi bariyere çarptı: 1 yaralı | Video 25.11.2023 | 09:20
00:40
Siverek’te seyir halindeki otomobil yandı | Video 25.11.2023 | 09:20
01:52
Milas’ta korkunç kaza: 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı | Video 25.11.2023 | 09:20
01:41
10 ilde “SİBERGÖZ-7” operasyonu: 52 gözaltı | Video 25.11.2023 | 09:20
01:48
01:21
02:22
Şanlıurfa’da Öğretmenler Günü'nde 3 öğretmen darp edildi | Video 24.11.2023 | 15:52
01:03
Kendi halindeki köpeğe vurup kaçtı | Video 24.11.2023 | 15:25
03:20
AFAD Başkanı Memiş: "5 mürettebatın daha cansız bedenine ulaşıldı" | Video 24.11.2023 | 15:25