Plakası çarptığı otomobilin arka tekerleğinde takılı kaldı | Video 25.11.2023 | 11:18 Edirne’de hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen kazada aracın plakası diğer aracın lastiğine sıkıştı. Kaza, Şükrüpaşa Mahallesi 42. sokakta bulunan kavşakta meydana geldi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgilere göre, yol üzerinde seyir halinde olan 22 ED 316 plakalı hafif ticari araç, 22 AD 883 plakalı araç ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil yaklaşık 30 metre sürüklendi. Yaşanan kazada aracın plakası arka lastik ile jant arasına sıkışması, görenleri hayrete düşürdü.Bir vatandaş ise plakayı sıkıştığı yerden çıkarmak için ne kadar çabalasa da uğraşları boşa çıktı.Her iki araçta maddi hasar meydana gelirken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.