Plakasını havluyla kapatıp trafikte canını hiçe saydı: 18 bin TL ceza yedi | Video 20.01.2024 | 11:23 Çankırı’da bir motosiklet sürücüsü plakasını havluyla kapatıp tek teker üzerinde trafiği tehlikeye düşüren şahsa 17 bin 820 TL cezai işlem uygulandı. Şahsın motosikleti ile trafikten men edildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre, Çankırı'da bir motosiklet sürücüsünün plakasını havluyla kapatıp tek teker üzerine trafiği tehlikeye düşürdüğünü Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı. Görüntülerden şahsın tespit eden polis ekipleri harekete geçti. Ekipler tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, trafiği tehlikeye düşüren ehliyetsiz sürücü kısa sürede yakalandı. Sürücüye 17 bin 820 TL cezai işlem uygulanırken motosiklet ise trafikten men edildi.