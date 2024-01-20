Plakasını havluyla kapatıp trafikte canını hiçe saydı: 18 bin TL ceza yedi | Video
Çankırı’da bir motosiklet sürücüsü plakasını havluyla kapatıp tek teker üzerinde trafiği tehlikeye düşüren şahsa 17 bin 820 TL cezai işlem uygulandı. Şahsın motosikleti ile trafikten men edildi.
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