Plakasını kapattığı motosikletinin üzerine yüzüstü yatıp, trafikte ilerledi | Video
BURSA'da sürücünün, plakasını kapattığı motosikletinin üzerine yüzüstü yatarak trafikte ilerlediği anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:58
02:09
02:19
00:24
Evinde 2 kilo esrarla yakalandı | Video 09.03.2023 | 11:25
05:08
Beşiktaş'ta İETT otobüsü, kırmızı ışıkta geçen motosiklete çarptı | Video 09.03.2023 | 11:04
04:19
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 9 Mart 2023 Perşembe atv izle! | Video 09.03.2023 | 11:21
04:05
00:42
01:22
01:39
Son Dakika: Şırnak'ta operasyon! 540 personel katılıyor | Video 09.03.2023 | 10:46
06:08
Deprem korkusu altını 'yastık altından' çıkardı | Video 09.03.2023 | 10:22
02:46
Fay hattı üzerine yapılan milyonluk ev, harabeye döndü | Video 09.03.2023 | 10:22
00:42
01:13
Milyonlarca kaçak makaron ve doldurulmuş sigara ele geçirildi | Video 09.03.2023 | 09:55
00:39
İstanbul ve Ankara'da FETÖ operasyonu: 11 gözaltı | Video 09.03.2023 | 09:58
01:29
Uyuşturucu satıcısına şafak operasyonu kamerada | Video 09.03.2023 | 09:45
00:54
E-Devlet üzerinden EYT başvurusuna yoğun ilgi | Video 09.03.2023 | 09:13
00:10
00:43
Gençlerin bıçaklı kavgasında 1 kişi ağır yaralandı | Video 09.03.2023 | 09:04
01:14
Ankara’da 4 katlı metruk binanın çatısı alev alev yandı | Video 09.03.2023 | 08:15