Plakasını kapattığı motosikletinin üzerine yüzüstü yatıp, trafikte ilerledi | Video 09.03.2023 | 11:54 BURSA'da sürücünün, plakasını kapattığı motosikletinin üzerine yüzüstü yatarak trafikte ilerlediği anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Görüntüler, gece saatlerinde Bursa-Ankara kara yolunda kaydedildi. İnegöl ilçesinden Bursa istikametine giden ve plakasının bir bölümü bezle kapatılan motosikletine yüzüstü yatan sürücüsü, trafikte ilerledi. Motosikleti bir süre bu şekilde kullanıp, zaman zaman hızını 100 kilometreye kadar çıkaran sürücü, diğer sürücülerce cep telefonu kamerası ile görüntülendi.