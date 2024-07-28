Plakasız kamyonun tehlikeli hareketleri pes dedirtti | Video
Eskişehir'de seyir halindeyken bir sağa bir sola manevra yaparak trafikteki diğer vatandaşları tehlikeye atan plakasız kamyonun şoförü tepki topladı.
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