Video Yaşam Plakasız kullandığı motosiklet ile otomobile çarpan sürücü yaralandı | Video
Plakasız kullandığı motosiklet ile otomobile çarpan sürücü yaralandı | Video

Plakasız kullandığı motosiklet ile otomobile çarpan sürücü yaralandı | Video

29.05.2023 | 11:05

Afyonkarahisar’da otomobile çarpan motosikletin 17 yaşındaki sürücüsü yaralandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kaza, Bolvadin-Emirdağ ilçe karayolu Otogar Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, O.D., idaresindeki plakasız motosiklet kavşakta henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü M.T., yönetimindeki otomobile çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan motosiklet sürücüsü yola düşerek yaralandı. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye polis ve 112 Acil servis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücü O.D.'yi ambulans ile Bolvadin Devlet Hastanesine kaldırdı. Kazada ayrıca otomobilde de ciddi miktarda maddi hasar meydana geldi.

Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı.

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