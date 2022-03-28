Plakasız otomobille drift yapan sürücü cezadan kurtulamadı | Video

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ÜMRANİYE'de asker eğlencesi sırasında plakasız bir otomobil caddede drift yaptı. Yakalanan sürücüye 9 bin 552 lira para cezası uygulanırken ehliyetine geçici olarak el konuldu.
Görüntüleri inceleyen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü sivil trafik ekipleri, sürücünün K.I olduğunu tespit etti. Yakalanan sürücünün ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu. Sürücüye; drift yapmak, sürücü belgesini yanında bulundurmamak suçlarından toplam 9 bin 552 lira para cezası uygulandı. Ayrıca otomobil sahibine de farklı okunması veya okunmamasını sağlayacak şekilde tescil plakasında değişiklik yapmak suçundan 750 lira cezai işlem uygulandı. Otomobil sürücüsü K.I hakkında Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak suçundan adli işlem başlatıldı.