Platonik komşu cinayeti! Aşık oldum dediği kadını ve annesini vurdu | Video

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Başakşehir’de platonik aşık olduğu iddia edilen komşusu Aysel Kübra Yılmaz ’ı yaralayan ve onun annesi Hacer Yılmaz’ı öldüren şüpheli Serdar Atış (35) Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince Esenyurt’ta yakalandı. Şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
PLATONİK AŞIK 12 GÜN SONRA YAKALANDI
Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, saplantılı aşığın peşine düştü. Yapılan kamera incelemelerinin ardında şüpheli şahsın Esenyurt'ta bir adreste saklandığı belirlendi. 16 ayrı suçtan kaydı olduğu öğrenilen şüpheli Serdar Atış gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.