Video Yaşam Plaza terasında meşaleli, mesafesiz, maskesiz kutlama | Video

Plaza terasında meşaleli, mesafesiz, maskesiz kutlama | Video

Plaza terasında meşaleli, mesafesiz, maskesiz kutlama | Video
23.12.2020 | 17:10

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Son dakika! Ankara'da yürekleri yakan olay... 3 aylık bebek annesinden süt emerken boğularak öldü | Video 01:28
Son dakika! Ankara'da yürekleri yakan olay... 3 aylık bebek annesinden süt emerken boğularak öldü | Video 24.12.2020 | 09:33
Bursa'da kısıtlamada motosiklet çalan hırsızlar kamerada | Video 01:19
Bursa'da kısıtlamada motosiklet çalan hırsızlar kamerada | Video 24.12.2020 | 09:33
Antalya'da skandal yılbaşı kutlamasına polisten ceza yağdı | Video 01:00
Antalya'da skandal yılbaşı kutlamasına polisten ceza yağdı | Video 24.12.2020 | 09:13
Önce hack, sonra santajla 30 milyon dolandırmışlar! O çete çökertildi: 13 tutuklama | Video 02:09
Önce hack, sonra santajla 30 milyon dolandırmışlar! O çete çökertildi: 13 tutuklama | Video 24.12.2020 | 09:13
Kayseri'de kendini asan şahsı polis ipi keserek kurtardı | Video 01:53
Kayseri'de kendini asan şahsı polis ipi keserek kurtardı | Video 24.12.2020 | 09:01
Mersin'de trafik kurallarını hiçe sayan motosiklet sürücüsünün akıl almaz kazası kamerada | Video 00:20
Mersin'de trafik kurallarını hiçe sayan motosiklet sürücüsünün akıl almaz kazası kamerada | Video 24.12.2020 | 09:01
Manisa'da bir grup genç okula saldırdı... O anlar kamerada | Video 01:23
Manisa'da bir grup genç okula saldırdı... O anlar kamerada | Video 24.12.2020 | 08:55
Adana’da torbacılara şafak operasyonu | Video 01:39
Adana’da torbacılara şafak operasyonu | Video 24.12.2020 | 08:37
Bakan Soylu, Osmaniyeli Eymen’e kuş hediye etti | Video 00:47
Bakan Soylu, Osmaniyeli Eymen’e kuş hediye etti | Video 24.12.2020 | 08:34
Adana’da DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı | Video 01:58
Adana’da DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı | Video 24.12.2020 | 08:44
İzmir'de kontrolden çıkan kamyon yan yattı: 1 ağır yaralı | Video 01:14
İzmir'de kontrolden çıkan kamyon yan yattı: 1 ağır yaralı | Video 24.12.2020 | 08:34
Adana’da DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı | Video 01:58
Adana’da DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı | Video 24.12.2020 | 08:34
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'den Ermenistan işgalinden kurtarılan Gubadlı'ya ziyaret etti | Video 00:16
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'den Ermenistan işgalinden kurtarılan Gubadlı'ya ziyaret etti | Video 24.12.2020 | 08:34
Son dakika! Manisa'da utanç verici olay... Polis o gençleri yakalamak için çalışma başlattı | Video 01:23
Son dakika! Manisa'da utanç verici olay... Polis o gençleri yakalamak için çalışma başlattı | Video 24.12.2020 | 08:34
Son dakika! Adana’da torbacılara şafak operasyonu | Video 01:39
Son dakika! Adana’da torbacılara şafak operasyonu | Video 24.12.2020 | 08:26
TRT EBA TV canlı yayın izle! EBA TV 24 Aralık 2020 Perşembe ilkokul, ortaokul, lise ders programı yayın saatleri bütün sınıflar 00:32
TRT EBA TV canlı yayın izle! EBA TV 24 Aralık 2020 Perşembe ilkokul, ortaokul, lise ders programı yayın saatleri (bütün sınıflar) 24.12.2020 | 06:52
TRT EBA TV izle! 24 Aralık Perşembe Ortaokul, İlkokul, Lise dersleri 'Uzaktan Eğitim' canlı yayın: EBA TV ders programı | Video 00:32
TRT EBA TV izle! (24 Aralık Perşembe) Ortaokul, İlkokul, Lise dersleri 'Uzaktan Eğitim' canlı yayın: EBA TV ders programı | Video 24.12.2020 | 06:32
Son dakika: TEM’de 7 araç birbirine girdi, kilometrelerce uzunlukta kuyruk oluştu | Video 02:37
Son dakika: TEM’de 7 araç birbirine girdi, kilometrelerce uzunlukta kuyruk oluştu | Video 23.12.2020 | 19:14
Kan donduran cinayette annenin feryadı: Oğlumun ciğerini gördüm | Video 05:41
Kan donduran cinayette annenin feryadı: Oğlumun ciğerini gördüm | Video 23.12.2020 | 18:34
Kuyumcuya sahte altın satmak isterken yakalandı | Video 02:33
Kuyumcuya sahte altın satmak isterken yakalandı | Video 23.12.2020 | 17:39

Antalya'da, bir plazada çalışanlar, teras balkonda meşaleler yakıp, sosyal mesafeye ve maske kullanımına aldırış etmeden kutlama yaptı. Sloganlar atarak, zıplayan çalışanlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın geçen ay riskli kentler arasında saydığı, pozitif vaka sayısında yüzde 100'lük artışın yaşandığı Antalya'da tedbirlerin tavizsiz sürdürülmesine rağmen zaman zaman ihlaller kameralara yansıyor. Muratpaşa ilçesi Yenigün Mahallesi 1072 Sokak üzerindeki plazada kalabalık grup, teras balkonda kutlama yaptı. Kızılarık Caddesi'ne de cephesi olan terasa çıkan grup, meşaleler yaktı, maske ve sosyal mesafe kurallarını ihlal ederek, kutlama yaptı. Çevre sakinleri ve farklı plazada çalışanlar bu anları, 'Sosyal mesafe sıfır', 'Maske yok' sözleriyle cep telefonu kamerasıyla görüntüleyip, sosyal medyada paylaştı.

Plaza çalışanlarının mesafesiz anları, anbean cep telefonu kamerasına yansıdı. Dronla kendilerini görüntüleyen grubun neyi kutladığı ise anlaşılamadı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA